GWM скорректировал в России цены на мощный пикап Kingkong

Китайский GWM провёл корректировку цен на российском рынке. Компания удалила с официального сайта раздел с прайс-листом на пикапы GWM Poer Kingkong 2023 года выпуска. Теперь минимальная стоимость модели начинается с 3 299 000 рублей без учёта каких-либо скидок вместо прежних 3 199 000 рублей.

© Quto.ru

Ранее автомобили 2023 модельного года можно было приобрести по цене от 3 199 000 до 3 399 000 рублей. Это делало их на 100 тысяч дешевле, чем аналогичные комплектации 2024 и 2025 годов. Таким образом, формально пикап стал менее доступным для покупателей.

Разница была ещё более ощутимой благодаря специальному предложению — на прошлогодние машины предоставлялась прямая выгода в размере 300 тысяч рублей.

По данным портала «Автоновости дня», судя по объявлениям на крупных интеренет-площадках, у официальных дилеров ещё есть в наличии новые GWM Poer Kingkong 2023 года. На одной из крупнейших таких платформ в наличии числится почти 100 автомобилей. Для этих оставшихся машин по-прежнему действует программа прямой выгоды, правда, теперь её размер составляет 200 тысяч рублей. На новые пикапы 2025 года выпуска такая скидка пока не распространяется.

Что касается актуальных цен, то модель 2025 года в базовой комплектации Comfort с бензиновым или дизельным двигателем обойдётся покупателю в 3 299 000 рублей. Версия Elite и с бензиновым, и с дизельным мотором стоит 3 499 000 рублей. Автомобили 2024 года в комплектации Comfort с учётом текущей выгоды можно приобрести за 3 099 000 рублей, а версию Elite — за 3 299 000 рублей.

Габаритные размеры автомобиля составляют 5 641 миллиметр в длину, 1 880 — в ширину, 1 815 — в высоту. Машина может перевозить до 975 килограммов груза.

На выбор предлагаются два силовых агрегата — двухлитровый бензиновый мотор мощностью 190 лошадиных сил и крутящим моментом 360 Ньютон-метров, а также двухлитровый турбодизель на 150 лошадиных сил с моментом 400 Ньютон-метров. Оба двигателя работают в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач и полным приводом подключаемого типа, который дополнен понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.