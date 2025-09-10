Китайский производитель пылесосов показал изображение своего первого гиперкара

Китайская компания Dreame, которая выпускает пылесосы, опубликовала изображение гиперкара собственной разработки. Машина похожа на Bugatti Chiron. Об этом сообщает портал carnewschina.com.

© Dreame

Отмечается, что глобальный дебют прототипа состоится на выставке Consumer Electronics Show (CES) в Соединенных Штатах Америки в конце этого года. Гиперкар составит конкуренцию Bugatti Veyron. Несмотря на то что Veyron давно не является самым быстрым автомобилем в мире, именно он стал символом индустрии как первый серийный суперкар с мощностью более 1000 л.с. и максимальной скоростью свыше 400 км/ч.

Серийная версия гиперкара Dreame будет представлена в 2027 году.

