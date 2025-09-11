Конец эпохи: Audi снимет с производства легендарный турбомотор

Audi планирует прекратить производство своего знаменитого пятицилиндрового двигателя объемом 2,5 литра. Об этом сообщает портал Drive.com.au со ссылкой на заявление главы компании Гернота Делльнера. По его словам, это решение обусловлено предстоящим ужесточением европейских экологических стандартов. Ожидается, что Audi откажется от этого двигателя в течение ближайших двух лет.

Рядный пятицилиндровый силовой агрегат, ставший настоящей иконой и символом бренда, впервые появился под капотами автомобилей из Ингольштадта в 1980-х годах и активно использовался, например, на раллийных машинах Audi Quattro.

Сегодня 2,5-литровый турбированный мотор, развивающий 400 лошадиных сил, серийно устанавливается только на одну модель - RS 3. Аudi TT RS, где он также активно применялся, сняли с производства еще в 2023 году. Именно поэтому было принято решение отказаться от его дальнейшего производства.

По мнению Делльнера, компания имеет возможность вложить средства в модернизацию двигателя, чтобы он соответствовал новым экологическим требованиям, и затем наладить его выпуск. Однако, учитывая ограниченное применение этого мотора в одной из не самых популярных моделей, о возврате инвестиций через продажи говорить, вероятно, не приходится. Кроме того, в ближайшие годы весь модельный ряд A3 планируют перевести на электротягу.

