Новые кроссоверы Chevrolet Trax появились в продаже в России от 2,1 млн рублей

На волне параллельного импорта в России появился неожиданный претендент на звание бюджетника – кроссовер Chevrolet Trax.

© За рулем

Его главный козырь – невысокая по нынешним временам цена, которая начинается от 2,1 миллиона рублей, что делает его заметно дешевле конкурентов из Китая. К примеру, актуальный Chery Tiggo 7 Pro Max или новомодный Jaecoo J7 стоят как минимум на 400-800 тысяч рублей дороже.

Поставки нового Chevrolet Trax уже налажены компаниями из Дальнего Востока, которые доставляют автомобиль под заказ в течение недели. Даже в базовой комплектации кроссовер предлагает сенсорную мультимедийную систему, камеру заднего вида, кондиционер и электронный ручник. Более дорогие версии дополняются цифровой приборной панелью, климат-контролем, кожаным салоном и люком.

За 2 380 900 привезти его могут в Томске, Trax же с максимальным оснащением предлагают за 2 490 000 рублей заказать в Находке.

А за топовую «оспортивленную» комплектацию RS с адаптивным круиз-контролем, системой автоторможения и парковочным ассистентом просят около 2,9 миллиона рублей.

Несмотря на разницу в оснащении, все версии унифицированы под капотом: единая силовая установка – это бензиновый турбированный двигатель 1.2 литра мощностью 137 лошадиных сил, который работает в паре с шестиступенчатым автоматом.

Привод предлагается исключительно передний.