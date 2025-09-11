В России продают Kia Rio 2017 года без пробега

"Российская газета" продолжает рейды по объявлениям классифайдов. Сегодняшняя находка - белый Kia Rio 2017 года в кузове седан. Автомобиль пребывает в состоянии нового: еще бы - родной пробег составляет 6,1 тысячи км.

Этот километраж был намотан только в летний период эксплуатации, зимы "Рио" не видел и хранился в сухом гараже.

Под капотом автомобиля надежный атмосферник 1,6 литра (123 л.с.) и 6-диапазонный АКП. Владелец особенно подчеркнул тот факт, что автомобиль дилерский.

Первое и второе ТО пройдены, поэтому никаких дополнительных вложений в ближайший регламентный интервал не потребуется.

Kia Rio оснащен кондиционером, подогревом передних сидений, электрорегулировкой зеркал, дополнительно у дилера сделаны тонировка задней полусферы и антикоррозийная обработка кузова.

Цена - 1 717 000 рублей. Для сравнения: Solaris KRS 2025 года - тот же "Рио", но в новом кузове - с аналогичным силовым агрегатом продается сейчас от 2 255 000 рублей.

Из модельной линейки Lada в прайс-лист до 1,8 млн рублей укладываются любая Granta, Lada Iskra вплоть до топовой версии с мотором 106 сил и вариатором, а также средние и предмаксимальные Lada Vesta (зависит от типа кузова).