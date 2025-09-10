Казахстанский завод наладит выпуск кроссоверов Soueast

В Казахстане начнётся производство автомобилей Soueast. В реестре Одобрений типа транспортного средства (ОТТС) появились документы на кроссоверы Soueast S07 и Soueast S09 костанайской сборки. Важно уточнить, что сейчас марка вообще не представлена на рынке соседней страны. То есть начать локальные продажи компания планирует после организации производства.

© Soueast

Как напоминает издание Колёса.kz, младший Soueast S07 является ближайшим родственником Jetour X70 Plus. Публике предложат вариант, оборудованный турбомотором, но клиент сможет выбрать привод — полный (186 л.с.) или передний (190 л.с.).

Старший Soueast S09 считается вариантом кроссовера Jetour X90. Наши соседи получат 197-сильный двухлитровый турбомотор, а также полно- и переднеприводные модификации. Обе модели — и S07, и S09 — смогут предложить покупателям салоны на пять и семь мест.

Кстати, Chery скорректировала цены на кроссоверы Soueast для россиян. Изменения по-разному затронули обе модели — пятиместный S07 и семиместный S09.