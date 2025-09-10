Казахстанский завод наладит выпуск кроссоверов Soueast
В Казахстане начнётся производство автомобилей Soueast. В реестре Одобрений типа транспортного средства (ОТТС) появились документы на кроссоверы Soueast S07 и Soueast S09 костанайской сборки. Важно уточнить, что сейчас марка вообще не представлена на рынке соседней страны. То есть начать локальные продажи компания планирует после организации производства.
Как напоминает издание Колёса.kz, младший Soueast S07 является ближайшим родственником Jetour X70 Plus. Публике предложат вариант, оборудованный турбомотором, но клиент сможет выбрать привод — полный (186 л.с.) или передний (190 л.с.).
Старший Soueast S09 считается вариантом кроссовера Jetour X90. Наши соседи получат 197-сильный двухлитровый турбомотор, а также полно- и переднеприводные модификации. Обе модели — и S07, и S09 — смогут предложить покупателям салоны на пять и семь мест.
Кстати, Chery скорректировала цены на кроссоверы Soueast для россиян. Изменения по-разному затронули обе модели — пятиместный S07 и семиместный S09.