Китайские производители покорили проходящий в Мюнхене автосалон IAA Mobility

Китайские производители в этом году покорили проходящий в Мюнхене международный автосалон IAA Mobility. "Никогда еще в Мюнхене не было столько участников из Китая, и у них амбициозные планы", - отмечает агентство DPA. Китайские компании уже потеснили немецкие автоконцерны на своем домашнем рынке и теперь намерены повторить успех на рынках Германии и ЕС. Немцы пытаются сопротивляться, но их способность к конкуренции выглядит не слишком убедительно: автомобильная отрасль Германии погружается в кризис, конца которому пока не видно.

За восемь месяцев текущего года в Германии было продано 35 тысяч китайских автомобилей: не слишком много, но это в два раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. Китайцев пока сдерживает консерватизм немецких покупателей, предпочитающих раз за разом приобретать автомобиль одной и той же марки, а также действующие в ЕС заградительные таможенные пошлины. Но они выигрывают за счет широких линеек продукции, богатой комплектации, а также чуть более низких цен, которые могут стать еще ниже с переносом производства в Европу. В конце этого года начнется выпуск электромобилей и гибридов BYD на заводе в Венгрии, открыть собственные заводы в ЕС планируют и другие китайские автокомпании. "Нам не нравится таможенная политика ЕС, но мы просто идем туда, где есть рынок", - говорит в интервью "Баварскому радио" вице-президент BYD Стелла Ли.

На рынке Китая немецкие автоконцерны позиции уже сдали. Не только по причине того, что не смогли предложить низкие цены, но и потому, что "проспали" развитие электромобилей. Теперь они пытаются в срочном порядке наверстать упущенное, но отставание слишком велико. В Германии немецкие компании пока удерживают позиции: лидером продаж остается Volkswagen, затем идут остальные известные местные марки. Но это лидерство выглядит шатким. "По цене электромобили VW не могут конкурировать с китайскими аналогами. И это касается всех европейских производителей", - указывает австрийский телеканал ORF.

Канцлер Фридрих Мерц лично посетил автосалон в Мюнхене, выступив с речью о необходимости сохранения конкурентоспособности. "Наша цель - чтобы Германия и в будущем оставалась одним из ведущих мировых центров автомобилестроения", - заявил он. Однако отказ Берлина от дешевых российских энергоносителей и потеря китайского рынка подкосили немецкий автопром. Последней каплей обещают стать американские таможенные пошлины. Пока компании из Китая переносят производство в Европу, немецкие концерны строят планы переезда в США, чтобы не потерять из-за пошлин еще и американский рынок. "Мы намерены продолжать инвестировать в США", - говорит глава Volkswagen Оливер Блюме, обещая, что вложения будут "масштабными". Эти инвестиции означают строительство в Америке новых заводов, чтобы избежать пошлин, о чем Блуме, по его признанию, лично ездил договариваться в Вашингтон.

"Кризис в немецкой автомобильной промышленности, вероятно, только начинается", - считает деловая газета Handelsblatt. Издание ссылается на выполненное по заказу правительства исследование кельнского Института немецкой экономики, в котором прогнозируется потеря 18 тысяч рабочих мест в отрасли к концу этого года и почти 100 тысяч в течение следующих пяти лет. Сокращение производства уже вполне ощутимо. Телеканал ZDF приводит пример предпринимателя из Баден-Вюртемберга Петера Ходаппа. Его компания выпускала комплектующие для крупных автоконцернов, но после того, как те отказались от заказов, Ходапп перевел свое производство на выпуск дверей для казарм бундесвера и заводских ворот для оборонных предприятий. "Он надеется, что оборонная промышленность хотя бы частично закроет пробел, образовавшийся в результате автомобильного кризиса", - комментирует такое перепрофилирование телеканал. В "оборонку" из автопрома в Германии сейчас уходят многие. Буквально на днях крупный производитель двигателей Deutz приобрел компанию Sobek, разработчика электроприводов и блоков управления для БПЛА. Руководство Deutz таким образом намерено развивать более перспективное, по его мнению, направление бизнеса.

Правительство Германии обещает увеличить военные расходы почти в три раза, и в оружейной промышленности не скрывают своего оптимизма. "Мы определенно были низшей кастой, но теперь все иначе. Надеюсь, это будет продолжаться и люди поймут, что наша отрасль помогает защитить наше население", - говорит глава оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер, имея в виду не только прямую защиту, но также новые рабочие места и экономический рост. На вопрос о том, хочет ли он продолжения украинского конфликта, Паппергер уверенно отвечает, что желает только мира. Но слова главы Rheinmetall вызывают сомнения: для его компании и всей отрасли мир будет означать сокращение производства, падение капитализации и необходимость объясняться с акционерами. Как это может произойти, можно было наблюдать в начале августа: курс акций немецких оборонных компаний обвалился на фоне подготовки саммита на Аляске.

Власти Германии хоть и говорят о важности автопрома, тоже делают ставку на производство оружия в расчете, что "оборонка" сможет вытащить из кризиса всю немецкую экономику. Эксперты, однако, сильно в этом сомневаются. "Нам не следует тешить себя надеждой, что увеличение военных расходов будет сопровождаться двойными дивидендами в виде высокого общего экономического роста", - считает Штефан Коотс из Кильского института мировой экономики. По его словам, оборонная отрасль, конечно, быстро растет, но ее возможности ограниченны: максимум, на что можно рассчитывать, - это переток в отдаленной перспективе новых технологий из военной промышленности в гражданскую. Но и этот эффект отнюдь не гарантирован, а негативные последствия концентрации на производстве оружия могут быть весьма серьезными. "Не следует питать иллюзий, что все это в итоге будет означать плюс. Это будет стоить всем нам процветания", - говорит Коотс.