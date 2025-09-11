Похожий на ксеноморфа Apollo Evo с мотором V12 показался в серийном виде

Базирующаяся в Германии компания Apollo Automobil после долгого молчания представила готовый к производству среднемоторный суперкар Apollo Evo, оснащённый 800-сильным атмосферным V12. Будет выпущено только десять экземпляров, поставки начнутся в следующем году.

Apollo Automobil приурочила презентацию серийного Evo к своему формальному двадцатилетию. Формальному, потому что никакой компании Apollo двадцать лет назад не было, а была компания немецкого инженера и предпринимателя Роланда Гумперта, который после тридцати работы в Audi решил начать своё дело. С 2005 по 2012 год компания Gumpert выпускала среднемоторный суперкар Apollo с двигателем Audi V8, после чего обанкротилась, всё её активы ушли к новым собственникам из Гонконга, они взяли раскрученное имя Apollo в качестве названия своей группы компаний — Apollo Future Mobility Group или сокращённо AFMG. Apollo Automobil входит в состав AFMG и занимается разработкой автомобилей в своей штаб-квартире в Денкендорфе (Бавария).

В 2017 году Apollo Automobil представила 780-сильный суперкар Intensa Emozione (IE), оснащённый двигателем Ferrari V12 семейства F140, и объявила, что выпустит только десять экземпляров. Были выпущены все эти машины или нет, мы не знаем, зато точно знаем, что Apollo IE много мелькал в компьютерных играх — его эксцентричный дизайн в виртуальном мире воспринимается вполне органично.

В 2021 году был анонсирован проект Apollo Evo и представлена стратегия расширения бизнеса в сторону премиальных легковых и коммерческих электромобилей, но она так и не была реализована. Показанный в 2022 году прототип электрического суперкара Apollo G2J тоже так и не превратился в серийную модель — после его анонса AFMG исчезла с наших радаров. Финансовый отчёт компании за 2024 год показывает чистый убыток в размере 1 549 092 000 гонконгских долларов (это примерно 200 млн долларов США в переводе по текущему курсу), предыдущие годы компания тоже была убыточной.

На этой неделе Apollo Automobil прервала долгое молчание и представила готовый к производству Apollo Evo. Этот суперкар позиционируется как сугубо трековый и является развитием дорожного Apollo IE, с доработанной технической начинкой и усовершенствованным аэродинамическим оперением — его торчащие элементы как раз и придают суперкару сходство с ксеноморфом (главный монстр из киновселенной «Чужой»). Углепластиковый монокок стал жёстче на 15% и при этом легче на 10%, подрамники для двигателя и подвесок также изготовлены из углепластика. Весит Apollo Evo всего 1300 кг.

Расположенный продольно за салоном 6,3-литровый атмосферный V12 выдаёт 800 л.с. и 765 Нм, его титановая выхлопная система изготовлена на 3D-принтере. Вся мощность передаётся на задние колёса через секвентальную 6-ступенчатую коробку передач. Разгон до 100 км/ч занимает 2,7 с, максимальная скорость — 335 км/ч. В стандартное оснащение входят высокоэффективные карбон-керамические тормоза. Колёса (20-дюймовые спереди и 21-дюймовые сзади) обуты в шины Michelin Pilot Sport Cup 2.

Других технических подробностей пока нет, салон Apollo Evo тоже пока не рассекречен. Не известна и цена, но желающие могут смело готовить не менее трёх миллионов евро, так как Apollo IE стоил от 2,6 млн евро.