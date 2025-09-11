Exeed и «Лужники» налаживают стратегическое партнерство

Партнёры анонсировали совместные инициативы, среди которых — множество ривилегий для клиентов Exeed, а также эксклюзивные программы тест-драйвов модельной линейки Exeed Exlantix и совместные мероприятия, цель которых — создать единое пространство для общения и обмена опытом.

© Quto.ru

«Мы создаём партнёрские отношения с теми, чьи взгляды и убеждения совпадают с нашими собственными. „Лужники“ символизируют стремление к достижению высоких результатов и постоянному движению вперёд», — отметил Андрей Чернышков, директор российского офиса Exeed Exlantix.

Между тем, Exeed предложит россиянам внедорожник Exlantix E02. Китайский производитель намерен продолжить работу по расширению модельного ряда на российском рынке и анонсировал новую флагманскую модель.