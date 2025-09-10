Король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа ездит на лимузине Aurus, который ему подарил президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства королевства в Москве.

По данным агентства, глава России весной 2024 года подарил королю автомобиль Aurus в удлиненной версии, когда тот посетил Россию с визитом.

В дипмиссии заметили, что жители Манамы, столицы Бахрейна, с большим восхищением наблюдали как монарх ездил на российском премиумном автомобиле Aurus.

«Это машина была ведущей в королевском кортеже в понедельник, 8 сентября 2025 года», — пояснили в посольстве.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын приехал на публичное мероприятие на Aurus, подаренном Путиным.

Путин подарил лидеру КНДР Aurus Senat: что это за автомобиль

Использование машины главой страны «служит ярким свидетельством корейско-российской дружбы, которая всесторонне укрепляется и развивается», разъяснила его сестра Ким Ё Чжон.