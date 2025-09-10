Король Бахрейна ездит на подаренном Путиным лимузине Aurus
Король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа ездит на лимузине Aurus, который ему подарил президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства королевства в Москве.
По данным агентства, глава России весной 2024 года подарил королю автомобиль Aurus в удлиненной версии, когда тот посетил Россию с визитом.
В дипмиссии заметили, что жители Манамы, столицы Бахрейна, с большим восхищением наблюдали как монарх ездил на российском премиумном автомобиле Aurus.
«Это машина была ведущей в королевском кортеже в понедельник, 8 сентября 2025 года», — пояснили в посольстве.
Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын приехал на публичное мероприятие на Aurus, подаренном Путиным.
Использование машины главой страны «служит ярким свидетельством корейско-российской дружбы, которая всесторонне укрепляется и развивается», разъяснила его сестра Ким Ё Чжон.