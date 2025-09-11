Электрокары BYD и «Москвич» оказались одинаково популярны среди россиян

По данным аналитиков, в августе 2025 года в России было продано 1 082 новых электрокара, что на 17% хуже, чем в августе прошлого года, и на 14% меньше, чем в июле этого года. По итогам первых восьми месяцев 2025 года совокупные продажи новых электромобилей в стране достигли 6 739 единиц, что на 47% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

© Quto.ru

Лидером марочного рейтинга снова стал китайский бренд Zeekr, который продал 275 машин. На второй позиции расположился отечественный Evolute с результатом в 149 электрокаров. Третье место занял китайский Avatr (117 единиц), четвёртое — российский Amberavto (90).

Пятую строчку с одинаковым показателем в 88 проданных машин поделили китайский BYD и российский «Москвич». Объёмы продаж всех остальных марок в конце лета не превысили 50 единиц.

Среди моделей первенствует Zeekr 001, который нашёл 134 новых владельца. За ним следуют Avatr 11 (107 единиц), Evolute i-PRO (94) и Amberavto А5 (90). На пятом месте в августе оказался «Москвич 3е», который, напомним, возглавлял этот рейтинг в июле.