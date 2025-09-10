Автомобилистам рассказали, как получить страховую выплату из-за помета

Автомобилистам напомнили, что ущерб от птичьего помёта является страховым случаем. Выяснилось, что ущерб, который наносят автомобилю птицы помётом, можно компенсировать через страховую компанию. Однако это возможно только в случае, если в полисе каско есть пункт об этом.

Он может содержать формулировку о «повреждениях, нанесённых животными» или конкретно о «воздействии птиц», говорят юристы. Именно на основании этого автомобилисты имеют полное право требовать возмещение ущерба. Стоит напомнить, что состав птичьего помёта настолько едкий, что способен разъедать лакокрасочное покрытие машины. Такое повреждение квалифицируется как страховой случай.

Замывать или счищать следы, оставленные птицами, нельзя. Нужно как можно оперативнее зафиксировать полученные повреждения с помощью видео или фотографий и сообщить о происшествии в страховую компанию. И только после этого можно обращаться к экспертам для оценки ущерба и получения законной выплаты.

Таким образом, то, что раньше считалось неприятностью, теперь можно расценивать как удачу. Страховые компании обязаны возмещать даже такой ущерб, если он прописан в условиях договора.