Почему не работает программа премий за сигналы о пьяных водителях

В регионе столкнулись с неожиданной проблемой: предложение денежного вознаграждения в размере 5 тысяч рублей за сообщение о пьяных водителях на дорогах не вызвало интереса у жителей Алтайского края. Несмотря на то, что закон действует с сентября 2024 года, за все это время в комитет по чрезвычайным ситуациям не поступило ни одного заявления на выплату.

© Quto.ru

При этом люди активно сигнализируют в полицию о нетрезвых автомобилистах. Так, за первые шесть месяцев этого года от жителей Алтая поступило 62 звонка. Проблема, по мнению властей, кроется в сложной процедуре получения денег.

Информатор должен лично прийти в полицию за необходимыми документами, подтверждающими факт сообщения, а затем подать заявление в республиканский комитет по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, предоставив свои персональные данные. Многие не хотят этого делать, опасаясь раскрытия своей личности.

Для стимулирования программы в региональном бюджете даже зарезервировали 1,5 миллиона рублей, которые остались невостребованными. Глава республики Андрей Турчак потребовал упростить систему, переведя её в автоматический формат, и представить новые предложения уже на следующей неделе.

Аналогичная ситуация наблюдается и в других регионах России (их 11), где действуют подобные программы поощрений. Например, в Туве за сообщение предлагают 2 500 рублей, но заявлений также нет. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа планируют увеличить размер премии с 4 до 5 тысяч рублей в 2026 году, чтобы повысить активность граждан. Самое значительное вознаграждение — 20 тысяч рублей — установлено в Амурской области.