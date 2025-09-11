В McLaren создали особую версию спорткара

Компания McLaren Automotive представила особую версию спорткара 750S — McLaren 750S JC96, созданную в честь победы марки в японском первенстве All Japan Grand Touring Car Championship 1996 года.

Технически автомобиль представляет собой McLaren 750S с аэродинамическим пакетом MSO High Downforce Kit, который увеличивает «прижим» на 10% по сравнению со стандартной моделью.

При этом 750S JC96 будет доступен не только в виде купе, но также в кузове спайдер, и, как отмечают создатели, это первый в истории вариант 750S с открытым верхом, оснащённый пакетом HDK.

Одно из главных отличий McLaren 750S JC96, помимо ливреи и элементов отделки, это новые сверхлёгкие кованые легкосплавные диски с 15 спицами. Дизайн дисков вдохновлён гоночным автомобилем McLaren F1 GTR Longtail.

В движение автомобиль приводится 4-литровым двигателем M840T с двойным турбонаддувом мощностью 750 л. с. Скоростные характеристики 750S JC96 не раскрываются, но стандартный 750S разгоняется до 100 км/ч за 2,8 секунды, а его максимальная скорость — 332 км/ч.

В общей сложности будет построен 61 такой автомобиль, все они будут выпущены эксклюзивно для японского рынка. Тираж обусловлен тем, что именно под номером 61 Джон Нильсен и Дэвид Брэбэм выиграли чемпионат JGTC в 1996 году.