В России создали ИИ-лабораторию для оценки дорог

Институт НИИСТРОМ разработал и испытал лабораторно-информационную систему с искусственным интеллектом (ИИ) для контроля качества дорожного покрытия. Новая технология снижает количество ошибок на 95% и ускоряет формирование протоколов испытаний в 10 раз — до 1−2 минут вместо прежних 20−30.

Система использует компьютерное зрение, голосовой интерфейс и датчики для анализа действий лаборантов. ИИ изучает процесс проведения испытаний, подсказывает следующие шаги и контролирует правильность выполнения процедур. Это позволяет сократить рутинные операции и сосредоточиться на качестве дорожных материалов.

Испытания проводились в разных регионах России, включая сотрудничество с компанией «Цементум». Разработка решает основные проблемы, возникающие при оценке состояния дорожного покрытия, и помогает обучать сотрудников новым процессам и стандартам.