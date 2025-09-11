В РФ хотят запретить ездить на самокатах вблизи школ и больниц

Россиянам хотят запретить ездить на самокатах вблизи школ и больниц. Как это будет реализовано
Такую идею озвучил депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары Михаил Ветров. По его мнению, нововведение позволит сократить количество происшествий с участием детей и пешеходов. Что ещё он предложил — далее в материале.
Суть инициативы
Ветров подчеркнул, что электросамокаты по-прежнему считаются одной из острых проблем на дорогах и тротуарах в разных регионах РФ, передаёт RT.
Он считает, что для её решения россиянам нужно запретить передвигаться на двухколёсном транспорте около:
школ; училищ; детсадов; поликлиник; других детских организаций.
Парламентарий также призвал убрать парковки самокатов и ограничить прокат рядом с этими местами. Мера поможет обезопасить подростков и пешеходов, убеждён он.
Лишение прав за пьяную езду на электросамокате
Верховный суд России ранее разрешил отбирать водительские удостоверения у нетрезвых самокатчиков.
Такое наказание уже понёс житель Воронежской области, который катался на СИМ в состоянии алкогольного опьянения.
Помимо лишения прав на 1 год и 10 месяцев, мужчину оштрафовали на 30 000 рублей.
Как суд обосновал свою позицию — читайте в материале «Секрета».