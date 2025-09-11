В РФ хотят запретить ездить на самокатах вблизи школ и больниц

Такую идею озвучил депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары Михаил Ветров. По его мнению, нововведение позволит сократить количество происшествий с участием детей и пешеходов. Что ещё он предложил — далее в материале.

Суть инициативы

Ветров подчеркнул, что электросамокаты по-прежнему считаются одной из острых проблем на дорогах и тротуарах в разных регионах РФ, передаёт RT.

Он считает, что для её решения россиянам нужно запретить передвигаться на двухколёсном транспорте около:

школ; училищ; детсадов; поликлиник; других детских организаций.

Парламентарий также призвал убрать парковки самокатов и ограничить прокат рядом с этими местами. Мера поможет обезопасить подростков и пешеходов, убеждён он.

Лишение прав за пьяную езду на электросамокате

Верховный суд России ранее разрешил отбирать водительские удостоверения у нетрезвых самокатчиков.

Такое наказание уже понёс житель Воронежской области, который катался на СИМ в состоянии алкогольного опьянения.

Помимо лишения прав на 1 год и 10 месяцев, мужчину оштрафовали на 30 000 рублей.

Как суд обосновал свою позицию — читайте в материале «Секрета».