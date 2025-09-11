Автомобили Chery доказали свою безопасность в жестких авариях

В течение многих лет эксперты ведущих мировых концернов работают над повышением уровня защиты людей в дорожно-транспортных происшествиях. Не стал исключением и Chery, инженеры которого создали действительно надёжные машины — это, как стало известно Quto.ru, подтвердили владельцы кроссоверов, которые стали участниками жёстких аварий.

© Quto.ru

Истории автомобилистов, в целом, похожи. Все они не так давно купили автомобиль популярной китайской марки. И все три попали в жёсткие аварии, но не только выжили и не получили серьёзных травм, отделавшись легким испугом, но и полностью избавились от определенной доли скептицизма по отношению к автомобилям из Поднебесной.

Так, столичный автомобилист Артём на Chery Tiggo 8 Pro попал в ДТП с участием фуры и ещё одной легковушки.

«Я ехал по М2 из Москвы в сторону Тулы, на 86 км трассы я в левом ряду начал опережать фуру DAF и, сравнявшись с её кабиной, я увидел летящий мне в правое переднее крыло Accent. Оказалось, что фура перестроилась в него, его развернуло поперёк трассы и он уже отправил меня в отбойник. После контакта меня развернуло и моя задняя часть уехала в отбойник полуприцепа, после чего мой автомобиль ещё раз развернуло и правым передним крылом я ударился в колесо фуры», — рассказал водитель.

В результате удара кроссовер столкнулся с отбойником, полуприцепом и непосредственно грузовиком. Однако, по словам автомобилиста, отработал он их настолько мягко, что ни водитель, ни пассажиры не получили повреждений, а салон остался почти нетронутым. Он также отметил, что после аварии у паркетника открывались все двери, хотя переднее левое крыло сместилось, работал даже электропривод крышки багажника. «Автомобиль показал себя надёжным, безопасным и комфортным. Лично мой выбор очевиден», — заключил москвич.

© Фото из личного архива

© Фото из личного архива

© Фото из личного архива

© Фото из личного архива

© Фото из личного архива

В экстренную ситуацию попал и владелец Chery Tiggo 7 Pro Max Евгений из Люберец.

«Пару месяцев назад наша семья приобрела Chery Tiggo 7 Pro Max. Это был наш первый опыт с автомобилями китайского производства, и, честно говоря, мы были настроены с определённой долей скептицизма. Однако ожидания быстро разбились о реальность, когда мы попали в серьёзное ДТП», — рассказал мужчина.

По его словам, выехавший на «встречку» ему в лоб автомобиль привёл к столкновению с несколькими другими машинами, после чего кроссовер отбросило в столб дорожного знака и в кювет, где он сделал четыре полных оборота и приземлился на крышу.

Тем не менее, несмотря на серьёзность происшествия, и водитель, и его супруга, отделались ссадинами и порезами. Он также уточнил, что подушки сработали корректно, а стёкла и панорамная крыша не разбились, хотя покрылись трещинами.

© Фото из личного архива

«Наш автомобиль, к сожалению, не подлежит восстановлению, и мы не успели в полной мере оценить все его функции и преимущества, этот печальный опыт наглядно продемонстрировал высочайший уровень безопасности, который предлагает Chery. Теперь, оглядываясь назад, я с уверенностью могу сказать, что Tiggo 7 Pro Max — это не просто красивый и удобный кроссовер. Это автомобиль, который действительно заботится о своих пассажирах и готов защитить их в самых сложных ситуациях», — подчеркнул водитель.

Флагман модельного ряда Chery — большой Tiggo 9 — также способен обеспечить максимальную безопасность своим пассажирам. В этом убедился житель Санкт-Петербурга, который не смог справиться с управлением при внезапно возникшем на дороге препятствии.

«Это был обычный день, я ехал уставший домой. Внезапно возникло препятствие на дороге, от испуга я дёрнул руль. Препятствие объехать удалось, но из-за резкого поворота на высокой скорости я съехал в кювет», — сообщил водитель.

Он рассказал, что всё произошло настолько быстро, что не сразу осознал. Однако удар был ощутимый, но скорее для машины, чем для сидящих в ней: последнего уберегли сработавшие подушки. В итоге водитель не получил ни царапин, ни синяков от ремней безопасности, и смог выбраться из разбитого кроссовера самостоятельно, двери открылись нормально.

© Фото из личного архива

© Фото из личного архива

По официальной информации производителя, Tiggo9 успешно прошел самые требовательные боковые испытания по стандартам Euro NCAP и продемонстрировал эффективность всей системы безопасности кроссовера. Кроссовер оснащён инновационной кузовной конструкцией типа «энергопоглощающая капсула», которая эффективно распределяет энергию удара.

Система отсоединения подрамника, в случае серьёзного лобового удара направляет силовые агрегаты вниз, чтобы исключить проникновение в салон и создать дополнительную зону поглощения энергии. В кроссовере установлены 10 подушек безопасности, включая боковые шторки длиной 2060 мм. Калибровка срабатывания при переворачивании и технология удержания давления в течение 6 секунд, обеспечивают защиту пассажиров на протяжении всей аварийной ситуации, включая возможные вторичные удары.

Модель успешно прошла полный цикл внутренних испытаний по протоколам Euro NCAP, включая фронтальный удар на 50 км/ч о подвижный барьер, боковой удар на 60 км/ч о деформируемый барьер и фронтальный удар о жёсткое препятствие на 100%. Последний успех в тесте на боковой удар о столб окончательно подтвердил пятизвёздочную безопасность модели.

Можно было предположить, что автомобилистам просто повезло, но на примере отзывов реальных владельцев мы сами убедились, что в компании и правда активно работают над повышением безопасности, сделав это своим приоритетом.