В Китае официально стартовали продажи нового BYD Fang Cheng Bao Tai 7

Китае официально стартовали продажи нового BYD Fang Cheng Bao Tai 7 — «хардкорного» подключаемого гибрида с запасом хода до 1300 км. И вот здесь начинается самое интересное: цены на него выглядят просто смешно с точки зрения российского рынка.

© Allroader.ru

Цены в Китае

BYD установил следующие цены на комплектации своей новинки. Как обычно в последние годы, версии названы по «айфоновской» схеме Pro, Max и Ultra.

135KM RWD Pro — 179 800 юаней (≈2,14 млн ₽)

200KM RWD Max — 189 800 юаней (≈2,26 млн ₽)

190KM AWD Max — 206 800 юаней (≈2,46 млн ₽)

190KM AWD Ultra — 219 800 юаней (≈2,62 млн ₽)

За эти деньги покупатель получает полноразмерный кроссовер длиной 5 метров (4999 мм), шириной 1995 мм, высотой 1865 мм, колёсной базой 2920 мм, клиренсом для бездорожья и возможностью преодолевать брод глубиной до 600 мм. Угол въезда составляет 24 градуса, а съезда 25 градусов.

Техника и возможности

Машина построена на сложной схеме подвески — «двухрычажка» спереди и «пятирычажка» сзади, дополненные фирменной системой DiSus-C для управления кренами кузова. Есть и система TSC, которая даже при пробитом колесе позволяет продолжать движение до 30 км со скоростью 80 км/ч.

Гибридная установка включает 1.5-литровый турбобензиновый мотор (154 л.с.), работающий в качестве генератора, и один или два электродвигателя:

заднеприводная версия — 268 л.с., батареи 26,6 и 35,6 кВтч, запас хода на электротяге 135 или 200 км;

полноприводная версия — плюс передний мотор на 215 л.с., батарея 35,6 кВтч, запас хода 190 км.

Разгон до «сотни» — от 4,5 секунды. Средний расход топлива по циклу NEDC — 4,9 л/100 км.

Салон и оснащение

Салон рассчитан на пятерых седоков и может похвастать багажником до 1880 литров, 45 нишами для мелочей и целой россыпью дисплеев: семь экранов, включая 26-дюймовый проекционный W-HUD и два планшета для задних пассажиров.

Есть ларь для охлаждения/подогрева на 4,5 литра в центральной консоли (с температурным диапазоном от -6°С до +50°С), акустика до 20 динамиков, беспроводная зарядка и даже возможность интеграции фирменного дрона BYD.

В топ-версии — продвинутая система God’s Eye B (DiPilot 300) с лидаром на крыше и чипом Nvidia Orin-X. Она поддерживает более 30 функций, включая ассистента в городе и на трассе (NOA), а также автопарковку. В младших комплектациях ставится God’s Eye C, пока с урезанным набором возможностей.

Перспективы

Именно благодаря таким моделям BYD удерживает лидерство на мировом рынке электрифицированных машин. За 2,2–2,6 млн рублей китайский покупатель получает большой внедорожник, пусть и не рамный, но с топовой электроникой и суперэкономичным гибридом.

В России формально тоже есть доступный гибрид — липецкий Evolute i-Space. Но это кроссовер классом ниже (длина 4750 мм против 4999 мм у Tai 7), с ценником от 2,5 млн рублей. При этом, популярности он так и не снискал, на дорогах его встретишь редко. Сравнение красноречивое: китайцы покупают технологичный внедорожник «под ключ» дешевле, чем у нас предлагают машину меньшего класса и с более скромными возможностями.

Кстати, компания BYD строит планы по выпуску Tai 7 в Европе под брендом Denza, который она создала в партнерстве с Mercedes-Benz, но по прошествии нескольких лет выкупила целиком.