В российских автошколах резко подорожало обучение

Аналитики: стоимость обучения в автошколах России возросла на 20,2%

В России за первые семь месяцев 2025 года средняя стоимость начального обучения в автошколах увеличилась на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщают аналитики издания «Бизнес-секреты», ссылаясь на данные Росстата.

На июль 2025 года средняя цена за курс вождения легкового автомобиля составила 44 153 рубля, при этом с января по июль 2025 года средняя стоимость составила 42 879 рублей. В 2024 году аналогичный период характеризовался более низкими ценами: 35 682 рубля.

Наивысшие расценки на получение водительских прав наблюдаются в Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах, где стоимость варьируется от 60 до 65 тысяч рублей. В то же время наименьшие цены предлагаются в Приволжском и Северо-Кавказском округах – от 16 до 24 тысяч рублей.

В Москве средняя цена обучения составляет 46,7 тысячи рублей, а в Подмосковье – 43,8 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге эта сумма достигает 55,8 тысячи рублей.

Одновременно с ростом стоимости наблюдается сокращение числа автошкол в российских городах-миллионниках.