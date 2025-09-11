Suzuki Swift разошелся тиражом более 10 млн за 20 лет

За два десятилетия и восемь месяцев с момента дебюта в 2004 году модель стала символом японского бренда, завоевав признание более чем в 170 странах.

История Swift началась в 2004 году, когда на заводе в Косай стартовало производство первого поколения автомобиля. За это время авто превратилось из новичка в одного из самых узнаваемых представителей сегмента B.

Около 60% всех произведенных машин нашли своих владельцев в Индии благодаря усилиям Maruti Suzuki. Еще 8% были проданы в самой Японии, 14% – в Европе, а оставшиеся 18% разошлись по другим регионам.

