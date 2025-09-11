Рамы для УАЗов и Sollers будут производиться на разных линиях завода

Рамы для автомобилей УАЗ и Sollers будут производиться на разных предприятиях, в ближайшее время объединение их производства не планируется. Об этом порталу Quto сообщил источник на Ульяновском автозаводе.

Ранее в августе этого года УАЗ запустил производство рам для пикапов Sollers. На мощностях ООО "УАЗ-Штамповочное производство" удалось наладить изготовление лонжеронных конструкций для моделей ST6, ST8 и ST9. Проектная мощность линии рассчитана на выпуск до 10,5 тысяч деталей ежегодно. В результате были созданы новые рабочие места, а общий объем инвестиций составил около 200 миллионов рублей.

"Рамы для автомобилей УАЗ также изготавливаются на площадке Ульяновского автозавода на современном оборудовании, которое соответствует всем стандартам и гарантирует высокое качество изделий", - отметил источник издания.

Однако при необходимости линия Sollers может быть быстро переоборудована для производства рам для моделей "Патриот". Для этого потребуется лишь настроить сварочные кондукторы в соответствии с требованиями для конкретного конструктивного элемента любой модели.

