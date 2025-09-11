Toyota RAV4 прошел редизайн: как теперь выглядит популярный в РФ кроссовер

Министерство промышленности Китая опубликовало фотографии рестайлингового кроссовера Toyota RAV4, который, несмотря на отсутствие официальных поставок, все еще продается в России и занимает вторую строчку среди моделей ушедших брендов.

На фото - версия RAV4 от совместного предприятия FAW-Toyota. Также в КНР у RAV4 есть брат-близнец от GAC-Toyota, который продается под названием Wildlander.

У Wildlander и обновленного RAV4 теперь одинаковая головная оптика, но различная вставка между блок-фарами. Также кроссоверы отличаются решеткой радиатора и бампером. Задняя часть идентична.

Габариты остались практически неизменными: длина - 4620 мм, ширина - 1855 мм, а высота - 1680 мм. Колесная база составляет 2690 мм.

Линейка силовых агрегатов Wildlander и RAV4 2026 модельного года одинаковая: гибриды на основе двигателей 2,5 л (185 л.с.) и 2,0 л (171 л.с.), а также вариант с двухлитровым атмосферником без электродовесков.

