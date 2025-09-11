Почему в России начался ажиотаж на автомобили Toyota

По данным агентства «Автостат», в августе автомобили Toyota впервые за долгое время вошли в десятку самых востребованных на российском рынке. При этом официальная деятельность компании в России заморожена с 2022 года.

Как пояснил глава «Автостата» Сергей Целиков в беседе с Autonews.ru, сегодня машины японской марки поставляются через параллельный импорт. Наибольшим спросом пользуются Corolla, RAV4, Camry и Land Cruiser Prado.

Эксперт отметил, что, несмотря на уход компании, бренд Toyota по-прежнему остается одним из самых сильных и узнаваемых среди россиян. В основном автомобили завозятся из Китая, что делает их цены относительно доступными и поддерживает высокий интерес покупателей.

«Пока курс рубля остается стабильным и нет дополнительных сборов для частных покупателей, импорт будет продолжаться. Кроме того, покупатели уже привыкли к тому, что Toyota может быть не только японской или российской, но и китайской сборки. В конце концов, Toyota остается Toyota, где бы она ни была произведена», — подчеркнул Целиков.

В августе россияне приобрели 2996 автомобилей этой марки, что на 95,7% больше, чем годом ранее.