Флагманский кроссовер Voyah Taishan может появиться на российском рынке

Флагманский гибридный кроссовер Voyah Taishan может появиться в России. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили». В Китае модель пока не продается.

© Газета.Ru

«У российского представительства бренда Voyah есть планы относительно новой модели Taishan, но говорить о какой-либо конкретике рано», – сообщили в компании Voyah.

Передняя часть модели выполнена в традиционном стиле Voyah и перекликается с моделью Voyah Passion L. Сзади у Taishan видны узкие фонари. Дверные ручки – полускрытого типа. Колесные диски – многоспицевые. Особенность автомобиля станет автопилот третьего уровня автономности от Huawei.

Автомобиль оснастят системой полного привода и двумя электромоторами. Суммарная отдача установки — 680 л.с.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD начал продажи на домашнем рынке седана E7 для работы в такси.

Новый автомобиль получил 136-сильный электромотор. Дальность хода на полном заряде аккумулятора зависит от выбранной комплектации и составляет 450 или 520 километров.

Ранее сообщалось, что Leapmotor начал продажи «самого красивого интеллектуального седана».