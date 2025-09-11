Skoda готовит семиместный электрокар
В следующем году марка представит серийную версию концепт-кара [Vision 7S], дебютировавшего в 2022 году. Он станет флагманом «батарейной» линейки с семиместным салоном и займет нишу выше Elroq, Enyaq и будущего [Epiq]. Предварительная стоимость уже озвучена, и она будет непривычной для Skoda — более 50 тысяч долларов (3,4 миллиона рублей).
Серийное воплощение Skoda Vision 7S построят на платформе MEB Volkswagen Group. Внешне он будет почти идентичен концепту трехлетней давности, который оформлен согласно фирменному дизайнерскому языку Modern Solid. В числе его знаковых черт — новое «лицо» под названием Tech-Deck Face, бамперы с вертикальными вставками, Т-образная оптика спереди и сзади.
В Skoda верят, что новинка окажется редким предложением и позволит укрепить бренд, так как на рынке не так много семиместных электрокаров. Стоить она будет больше Enyaq, который в «базе» оценивается примерно в 50 тысяч долларов. Таким образом, с флагманом Skoda вступит в новый для себя, более высокий ценовой сегмент.
Премьера «зеленого» флагмана намечена на следующий год.
На автосалоне в Мюнхене Skoda представила еще один концепт — Vision O, который переродится в электрическую Octavia на платформе SSP. Универсал получил распашные двери, сетчатые подголовники, напечатанные на 3D-принтере, и узкий дисплей под лобовым стеклом.