В продаже появился рестайлинговый кроссовер Evolute i-Space

Так как производством модели занимается российский завод, это делает возможным приобретение гибрида по программе государственной поддержки: размер последней составляет 35% от стоимости, но не более 925 000 рублей. С учётом этих выгод цена на пятиместную версию начинается от 2 490 000 рублей, а на семиместный вариант — от 2 590 000 рублей

© Quto.ru

Электродвигатель, что вращает передние колёса, теперь развивает 218 л.с. и 330 Н·м вместо прежних 176 л.с. и 300 Н·м. Запас хода на чистом электричестве увеличился на 35% благодаря новой аккумуляторной батарее ёмкостью 25,1 кВт·ч, а общий запас хода теперь составляет 1250 км.

© Evolute

Внешне рестайлинговый вседорожник отличается другим оформлением передка, изменённым рисунком задних фонарей, а также иным дизайном 19-дюймовых колёс. Салон — полностью новый, где главной доминантой стал планшет медиасистемы диагональю 15,6 дюйма.

Важно, что обновлённый кроссовер вдобавок получил расширенный комплект «зимних опций», который включает: обогрев форсунок стеклоомывателя, обогревы сидений первого и второго рядов, а также обогрев рулевого колеса по всей зоне хвата.

Между тем, в России стартуют продажи лимитированной партии Evolute i-JET. Как стало известно редакции Quto, новинка отличается уникальными цветами кузова.