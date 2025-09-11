Что будет с авторынком в 2026 году

Российский рынок новых легковых автомобилей, по оценке директора "Автостата" Сергея Целикова, в 2026 году может вернуться к уровню около 1,5 млн штук при отсутствии внешних шоков и при дальнейшем смягчении финансовых условий.

Базовый сценарий по Целикову: при отсутствии "черных лебедей" рынок продолжит плавное восстановление. Объем продаж в месяц может достичь 120 тысяч авто, поэтому годовой тираж может составить 1,5 млн авто. Это на 20% больше, чем будет по итогам 2025 года.

Позитивный и негативный сценарии зависят от политико-экономической повестки и сроков завершения СВО, сказал Целиков, не став давать какого-то конкретного прогноза.

В текущем году авторынок начал оживать: месячные продажи пошли в рост с июля.