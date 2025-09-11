Hyundai за 3,8 млн рублей сломался спустя три недели, а дилер идет в отказ

Жительница Казани купила новый Hyundai Tucson 2025 года в крупном автосалоне Татарстана TTC за 3,8 млн рублей. Уже через 2,5 недели машина вышла из строя - выявили критический дефект блока управления (ЭБУ).

© Российская Газета

Проблема оказалась нерешаемой: компания Hyundai свернула бизнес в РФ, а у дилера нет доступа к оригинальному софту для перепрошивки. В итоге в салоне лишь разводили руками.

Сначала клиентке предложили "выгодный вариант": сдать неисправный автомобиль за 3,6 млн рублей и получить другой, при этом 200 тысяч рублей пропадали.

Однако после того как история получила огласку, женщине все же выдали новый исправный Tucson.

Ранее "РГ" сообщила, что Hyundai рассматривает возможность выкупа автозавода в Санкт-Петербурге.