В России продают ВАЗ-2105 без пробега

В ходе мониторинга сайтов с объявлениями "Российская газета" обнаружила в продаже "капсулу времени" - белый седан ВАЗ-2105 1997 года выпуска. Автомобиль сохранился в первозданном виде.

Нынешний владелец сообщил, что "пятерка" практически сразу же после покупки отправилась на хранение в гараж. Это подтверждает и маленький пробег авто - 304 километра.

Автомобиль и кузов сохранились в идеальном состоянии. Под капотом установлен 1,5-литровый двигатель мощностью 71 л.с., агрегатирован 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Назначенная цена - 700 000 рублей. В среднем стоимость модели на "вторичке" 175 - 200 тысяч рублей.

"Да, на первый взгляд может показаться, что стоимость завышена, но, учитывая все выше перечисленное и идеальное состояние автомобиля, вопросы должны уйти сами собой", - заявил продавец.

Ранее "РГ" рассказывала о 42-летнем ВАЗ-2105 с пробегом 2,1 тысячи км, за которую владелец просил 470 тысяч рублей. Был и 15-летний ВАЗ-2105 с пробегом 178 км - его оценили в 695 000 рублей. Также в продаже попадаются "пятерки" по заоблачной цене - например, за 1,55 млн рублей.