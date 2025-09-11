В Белоруссии рухнули цены на новые Geely

Помимо того, что продавцы предлагают спеццены, покупателям также доступны дополнительные варианты дисконта. Так, сдача старого автомобиля поможет вдобавок сэкономить 4000 BYN (110 000 ₽), а если оплатить покупку собственными средствами, это принесёт дополнительную выгоду — те же 4000 BYN (110 000 ₽).

© Quto.ru

Актуальные цены (без учёта дополнительных выгод) таковы:

Geely Coolray — от 74 900 BYN (2 060 000 ₽), в РФ — от 2 674 990 ₽;

Geely Preface — от 87 900 BYN (2 400 000 ₽), в РФ — от 3 157 990 ₽;

Geely Atlas — от 93 900 BYN (2 580 000 ₽), в РФ — от 3 262 990 ₽;

Geely Okavango — от 94 900 BYN (2 610 000 ₽), в РФ — от 3 642 990 ₽;

Geely Monjaro — от 125 900 BYN (3 460 000 ₽), в РФ — от 4 289 990 ₽.

Между тем, в России подешевел самый самый бюджетный Geely — Emgrand. Это произошло за счёт увеличения размера специальной выгоды, которую предоставляют дилеры.