Опубликованы подробности и первые фото нового кроссовера от Great Wall

Минпром КНР рассекретил внешний вид нового электрического кроссовера Ora Cat

© За рулем

Great Wall Motor (GWM) готовит к запуску новый полностью электрический кроссовер, который будет представлен под брендом Ora.

Информация о внешнем облике и характеристиках модели стала известна еще до официальной презентации благодаря данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT).

Модель Ora Cat является первой новинкой от этого бренда с 2022 года. На международных рынках автомобиль будет называться Ora 5 или Ora i5 и займёт позицию между хэтчбеком Ora 03 и фастбеком Ora 07 в модельном ряду.

Внешний вид нового автомобиля будет напоминать Ora 03, с круглыми фарами, крупным трапециевидным воздухозаборником и задними фонарями в виде единой световой полосы.

Размеры кузова Ora Cat составляют 4471 мм в длину, 1883 мм в ширину и 1641 мм в высоту, а колесная база – 2720 мм. Снаряженная масса автомобиля варьируется в зависимости от комплектации и составляет от 1630 до 1655 кг.