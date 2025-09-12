АвтоВАЗ опроверг слухи о запрете WhatsApp для сотрудников

"Автоваз" опроверг информацию о том, что сотрудникам предприятия запретили вести служебную переписку в мессенджере WhatsApp и обязали его удалить.

© тасс

Ранее Telegram-каналы опубликовали информацию о том, что в компании сотрудников обязали удалить приложение WhatsApp и прекратить служебные переписки в мессенджере.