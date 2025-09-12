Китайский бренд BAW впервые поднял цены в России

В России одновременно подорожали обе модели китайского BAW — минивэн MPV и рамный внедорожник 212, который часто называют «китайским УАЗом». Единственным исключением стала базовая версия внедорожника BAW 212 Mechanist, цена которой осталась неизменной и составляет 2 945 000 рублей.

© Quto.ru

Теперь семиместный минивэн BAW MPV в комплектации ME117-2 предлагается за 2 749 000 рублей, а его двухместная грузовая версия ME117-1 — за 2 595 000 рублей. Оба варианта оснащены двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 144 лошадиные силы, механической пятиступенчатой коробкой передач и задним приводом.

Что касается внедорожника BAW 212, то его комплектация Adventurer Rus теперь обойдётся в 3 495 000 рублей, а топовая версия Long Wind — в 3 749 000 рублей. Все модификации этого автомобиля получают один силовой агрегат — двухлитровый бензиновый турбодвигатель на 238 лошадиных сил, работающий в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и подключаемым полным приводом.

Базовый Mechanist имеет две подушки безопасности, систему курсовой устойчивости, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль. Версия Adventurer Rus добавляет к этому боковые подушки безопасности, встроенный видеорегистратор с системами помощи водителю, электропривод сидений и функцию массажа для водителя. Флагманская комплектация Long Wind предлагает двухцветные литые диски на 17 дюймов и заводскую тонировку стекол, сообщают «Автоновости дня».

Это подорожание стало для BAW первым с момента появления марки в России. Однако в ближайшем будущем ожидается очередной рост цен, связанный с завершением сертификации и получением необходимых одобрений.