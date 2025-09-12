В России на продажу выставили новый Skoda Rapid 2014 года

В Москве "Российской газете" удалось обнаружить в продаже "капсулу времени" - 11-летний лифтбек Skoda Rapid с пробегом всего 8,6 тысячи км.

© Российская Газета

Лифтбек представлен в максимальной комплектации, оснащен 105-сильным двигателем 1,6 литра в паре с 6-ступенчатым классическим "автоматом". Дополнительно осуществлена антикоррозийная обработка кузова.

Владелец отметил, что на "Рапиде" ездили только летом на дачу, в мокрое и снежное время года автомобиль не эксплуатировался и стоял в гараже.

Цена Skoda Rapid с пробегом - 1 580 000 рублей.

В настоящее время за эти деньги можно купить новую Lada Vesta в комплектации Life "24 со 106-сильным двигателем 1,6 литра и вариатором.