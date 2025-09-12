В Госавтоинспекции объявили массовые проверки водителей

В ближайшие выходные сотрудники Госавтоинспекции проведут масштабные рейды по всей стране. Как пишут «Известия», особое внимание уделят поиску водителей в состоянии опьянения.

Ведомство напоминает: за такое нарушение грозит лишение прав на срок до двух лет и крупный штраф. А в ряде случаев наступает и уголовная ответственность. Инспекторы подчёркивают, что нетрезвый водитель представляет серьёзную угрозу для всех участников движения, и просят граждан сообщать в полицию, если за руль садится человек в состоянии опьянения.