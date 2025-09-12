Представлена лимитированная версия Land Cruiser Prado

Компания Toyota Auto Body, специализирующаяся на разработке внедорожников и специальных автомобилей, представила ультралимитированную версию Land Cruiser Prado - GR Sport Rally Raid. Новинка выпущена в честь 12-й подряд победы команды Land Cruiser в категории серийных автомобилей на ралли "Дакар".

Особая серия получила ряд доработок. Автомобиль оснащен 18-дюймовыми дисками Enkei PDT1 с АТ-шинами Toyo Open Country, красными тормозными суппортами, буксировочными крюками и дополнительными защитными элементами.

Подвеска и крепления кабины модернизированы для улучшенной управляемости и комфорта.

В салоне установлены сиденья с комбинированной отделкой из кожи и алькантары, а на центральной консоли размещена памятная табличка Rally Raid.

Техническая часть изменений не претерпела: модель комплектуется стандартным дизельным V6 3,3 литра (304 л.с., 700 Нм), работающим в паре с 10-ступенчатым "автоматом" и электронными блокировками дифференциалов.

Всего выпустят 12 автомобилей Rally Raid, а также 12 комплектов переоборудования для владельцев Land Cruiser GR Sport с дизельным мотором.

Цена внедорожника в спецверсии составит 9,38 млн иен (около 5,4 млн рублей), комплект переоборудования - 1,51 млн иен (около 870 тысяч рублей). Для сравнения, стоимость Land Cruiser Prado (250) начинается от 8,136 млн иен (примерно 4,67 млн рублей).

Приобрести новинку можно только через дилеров Toyota в Японии по итогам лотереи, которая пройдет с 11 по 28 сентября. Первые поставки ожидаются в декабре 2025 года.