Большинство (77%) россиян рассматривают возможность приобретения подержанного автомобиля. Об этом свидетельствуют данные исследования Союза автомобильных дилеров (САД).

Опрос также показал, что 33% опрошенных готовы рассмотреть как новый, так и подержанный транспорт. Цена остается главным критерием при выборе автомобиля для 71% респондентов. На пробег обращают внимание 52% участников опроса, а безопасность и техническое состояние занимают лишь пятое место, набрав 41%. При этом лишь 14% проверяют соответствие указанных параметров на соответствие реальности.

Согласно исследованию, лишь четверть покупателей проверяют оригинальность ПТС. Отмечается, что 57% владельцев сталкивались с техническими проблемами после покупки авто с пробегом.

Еще 54% признались, что не уверены в способности самостоятельно выбрать достойный вариант, что приводит к изменениям в подходах к покупке. Если ранее 63% выбирали автомобиль самостоятельно, а лишь 20% обращались к дилерам, то сейчас 40% респондентов заявили, что обратились бы в дилерский центр для покупки следующего автомобиля.

Респонденты отметили, что основные преимущества дилерских центров включают широкий выбор машин (46%), доступ к истории обслуживания (38%), выгодные спецпредложения (36%) и возможность сдать старый автомобиль в трейд-ин (32%). Также популярны программы автокредитования и рассрочки (31%) и разнообразие вариантов оплаты (30%).

Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко отметил, что исследование показывает необходимость расширения дилерских каналов.

«Выбрать приличный автомобиль все сложней, а качество покупаемых автомобилей с пробегом все ниже – почти две трети покупателей обнаружили те или иные проблемы после покупки, были вынуждены вложить в приобретенный автомобиль еще примерно пятую часть от суммы сделки», — сказал он.

Однако, по его мнению, на фоне изменения потребительского поведения, нужно ввести специальные требования для продаж автомобилей с пробегом через дилерские центры, чтобы сделать их привлекательнее для потребителей.

«Необходимо еще и обязать самих дилеров предоставлять потребителю все необходимые гарантии, качественную предпродажную проверку и подготовку, а также постпродажное обслуживание. Иначе люди по-прежнему будут покупать «кота в мешке» с рук и обслуживаться в гаражах», — добавил Чередниченко.

Если этого не сделать то, по словам эксперта, рынок может ожидать рост аварийности из-за роста износа запчастей в устаревших автомобилях.