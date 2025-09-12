Мексика грозит увеличить пошлины на китайские авто в два раза

Мексиканские власти объявили о планах существенно увеличить тарифы на автомобили и ряд других товаров из Китая. Решение связано с необходимостью защиты национальной промышленности и рабочих мест.

Как сообщил министр экономики Марсело Эбрард, новые пошлины будут распространяться на 1463 товарные категории, включая автомобили, автокомпоненты, сталь, электронику, мебель и игрушки.

Особое внимание уделено автомобильному рынку. По словам Эбрарда, китайские производители продают легковые автомобили в Мексике "по ценам ниже складских", чтобы занять долю рынка.

В настоящее время на такие автомобили действует пошлина в размере 20%, однако власти намерены повысить ее до 50%.

"Автомобильная промышленность обеспечивает 23% национального производства, и мы должны ее защитить", - подчеркнул министр.

Он отметил, что под удар также попадает производство автокомпонентов и металла.

Правительство предполагает, что под угрозой может оказаться до 320 тысяч рабочих мест. Новые меры должны пройти одобрение Конгресса.

При этом под действие инициативы могут попасть не только китайские товары, но и продукция из Южной Кореи, Индии, Индонезии, Таиланда и Турции.