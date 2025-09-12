Умные камеры зафиксировали более 1,1 млн нарушений на МКАД

С начала 2025 года умная система видеоаналитики Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы зафиксировала на МКАД более 1,133 миллиона инцидентов. Данные обрабатываются в ситуационном центре для оперативного реагирования.

Аналитики ЦОДД выявили сезонные различия в характере нарушений. Летом инциденты чаще происходят в середине дня — с 13:00 до 17:59 фиксируется 25% всех случаев. Весной пиковая активность смещается на утренние часы с 11:00 до 15:59. Суточное количество летних инцидентов в среднем на 15% превышает весенние показатели.

Нарушения также распределяются по типам в зависимости от сезона. В теплый период относительно чаще фиксируют пешеходов и скутеры на проезжей части. Весной более распространены остановки в полосе движения, неисправные автомобили и движение в запрещенном направлении. Специалисты связывают это с погодными условиями.

При этом общая структура инцидентов остается неизменной. Половина всех нарушений — пешеходы на проезжей части. Треть случаев — остановка автомобилей в движении. Каждый двадцатый инцидент — движение в запрещенном направлении.