Продажи корейского бренда KGM в РФ идут на рекорд

Корейский бренд KGM (ранее SsangYong) наращивает продажи в России. В августе было реализовано 347 новых автомобилей марки, а за первую неделю сентября еще 94. С начала года в стране поставлено на учет 942 автомобиля, сообщил в своем канале глава "Автостата" Сергей Целиков.

© Российская Газета

Как отметил аналитик, старт продаж оказался неудачным: изначально завышенные цены на все четыре модели не были приняты рынком, продажи оставались минимальными. Ситуация изменилась летом, после снижения стоимости.

Наибольшим спросом пользуется компактный кроссовер Korando (длина - 4,45 м), который обеспечивает около 50% продаж. Его цена в базовой комплектации 2024 года составляет от 2,69 млн рублей с учетом скидок, автомобили 2025 года выпуска стоят на 300 тысяч рублей дороже.

На втором месте по популярности - среднеразмерный кроссовер Torres (4,7 м), на долю которого приходится 31% продаж. Минимальная цена модели - от 3,09 млн рублей.

Большой рамный внедорожник Rexton занимает 11% продаж (от 4,79 млн рублей), а самый компактный в линейке - Tivoli - 7% (от 2,39 млн рублей).

KGM остается единственным официально представленным на российском рынке иностранным брендом, не относящимся к китайским производителям, предлагающим гарантию и сервисное обслуживание.

В перспективе компания может вывести в Россию обновленный Action, однако пока эти автомобили доступны только через альтернативный импорт: на учет в стране поставлены всего три экземпляра.