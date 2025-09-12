Новый Renault Twingo засветился в ходе дорожных испытаний

В линейке французского бренда этот хэтчбек займёт место «младшего брата» Renault 5. Ожидается, что на европейский рынок он выйдет в первой половине 2026 года.

Хэтчбек Renault Twingo был представлен ещё в 1992 году, и по первому времени модель была весьма востребованной (продажи в Европе превышали 200 тыс. экземпляров в год), однако позже спрос стал падать. Twingo третьего поколения дебютировал в 2014 году: автомобиль стал результатом партнёрства Renault и немецкого концерна Daimler, а точнее, его марки smart. Ранее предполагалось, что модель вот-вот канет в Лету, однако осенью 2023 года в Renault развеяли сомнения и анонсировали Twingo четвёртой генерации.

Предвестником грядущей новинки стал концепт Twingo, внешность которого была рассекречена в ноябре 2023 года. Интерьер шоу-кара был презентован позже, в январе 2025-го. Сейчас французская компания продолжает заниматься разработкой хэтчбека следующей генерации.

На данный момент проект по разработке нового Renault Twingo находится на этапе испытаний: фотошпионы поймали прототип в ходе тестов, проводимых на дорогах общего пользования в Европе. Снимками замаскированного будущего хэтчбека с нами поделились коллеги из испанского издания Motor.es.

Ожидается, что серийный вариант «четвёртого» Renault Twingo получит дизайн в ретро-стиле, имеющий много сходных черт с экстерьером концептуального хэтчбека. Судя по снимкам, у пятидверной «крохи» будет однообъёмный кузов, небольшой капот, короткие свесы, традиционные наружные зеркала и обычные дверные ручки (в отличие от шоу-кара).

Можно ожидать, что товарному варианту оставят полукружья головной оптики, в нижней части переднего бампера можно разглядеть воздухозаборник с рисунком из горизонтальных штрихов. На корме можно разглядеть очертания раздельных фонарей (тоже в форме полукружий) и антенну «акулий плавник» на крыше. В профиль видны необычные колёсные диски тёмно-серого цвета.

Интерьер будущей новинки фотошпионам пока снять не удалось. Напомним, у концептуального Renault Twingo на передней панели расположен горизонтальный «парящий» тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 10,1 дюйма, а также 7-дюймовый дисплей с оригинальной графикой, исполняющий роль виртуальной приборки. В салоне предусмотрены физические кнопки.

В основу серийной пятидверки ляжет платформа AmpR Small, принадлежащая французской группе Renault. По предварительным данным, первой на рынок может выйти модификация со 110-сильным электромотором, расположенным на передней оси. Позже, вероятно, появится вариант с электродигателем мощностью 90 л.с. Ожидается, что обе версии получат тяговую батарею ёмкостью 40 кВт*ч; максимальный запас хода на одной зарядке у ситикара предположительно не превысит 300 км (по циклу WLTP).

В модельном ряду Renault компактный хэтчбек Twingo займёт место «младшего брата» Renault 5. По плану, на европейский рынок он должен выйти в первой половине 2026 года.