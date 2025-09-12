Какие стереотипы о китайских авто в РФ считают наиболее правдоподобными

Специалисты агентства "Автостат" рассказали, какие стереотипы о китайских автомобилях россияне считают наиболее правдоподобными. Онлайн-опрос прошел в августе 2025 года, в нем приняли участие более 3 тысяч автовладельцев.

© Российская Газета

Почти половина респондентов (48,3%) уверены, что в России автомобили из Китая стоят в 2-3 раза дороже, чем на внутреннем рынке. Еще 37,4% считают реальным утверждение, что кузов у "китайцев" подвержен коррозии уже в первые годы эксплуатации.

Снижение остаточной стоимости и последующие трудности с перепродажей отметили 35% опрошенных. Проблемы с надежностью и электроникой предположили 27%, а сложности с обслуживанием и дорогие запчасти - 25,9%.

Около 15,4% участников опроса опасаются низкого качества интерьера, включая дешевые материалы и посторонние запахи, а 13% сомневаются в безопасности китайских машин, указывая на недостаточную информативность краш-тестов.

При этом 13,9% респондентов затруднились ответить, а 6,6% заявили, что не верят в подобные мифы. По их мнению, современные китайские автомобили по своим характеристикам не уступают конкурентам мирового уровня.