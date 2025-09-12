В Китае продают УАЗ "Хантер" за 4,5 млн рублей

На крупнейшем китайском автопортале Dongchedi появилось необычное объявление: в Даляне выставлен на продажу УАЗ "Хантер" 2017 года выпуска. Машина с двигателем 2,7 литра, механической коробкой передач и полным приводом имеет пробег всего 23 тысячи километров. Цена - 380 тысяч юаней, что эквивалентно примерно 4,5 миллиона рублей.

Для российского рынка это кажется завышенным: новый "Хантер" стоит от 1,5-1,7 миллиона рублей, а аналогичный подержанный автомобиль 2017 года - около миллиона.

Однако в Китае модель воспринимается иначе. Здесь "Хантер" считается раритетом и символом надежности, который приобретают не только ради поездок по бездорожью, но и как коллекционный автомобиль или элемент стиля, пишет 110km.

Предложение сопровождается подробным описанием: оригинальная окраска, полностью обслуженное техническое состояние, кондиционер, аудиосистема, новая отделка салона, лебедка и дополнительный свет. Автомобиль ввезен неофициально, что делает его более редким и ценным в глазах покупателей.

В Китае действует практика продажи машин с малым пробегом почти по цене новых. В объявлении прямо указано, что автомобиль позиционируется как "новый с пробегом", а продавец прогнозирует сохранение стоимости в ближайшие годы.

Высокий интерес к российским внедорожникам в Китае подтверждается и другими примерами. В страну все чаще ввозят "Патриоты" и "Нивы", которые там стоят в два-три раза дороже, чем в России. Для перепродажи машины закупают частные предприниматели, оформляют их как подержанные и ввозят в обход официальных каналов.

По мнению экспертов, на Дальнем Востоке у владельцев "Хантеров" и других моделей УАЗ может появиться возможность выгодной продажи автомобилей в Китай через посредников. В отдельных случаях прибыль от перепродажи достигает 100-200%.