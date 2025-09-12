Mercedes подал заявку на регистрацию товарного знака в России

Немецкая компания Mercedes подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака после ухода с рынка России в 2022 года. Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, автомобильный производитель намерен официально оформить два варианта написания бренда на русском и английском языках. Компания планирует продавать транспорт и запчасти к нему, а также заниматься обслуживанием машин, следует из публикации.

Дочерняя компания марки Toyota «СП Бизнес Кар» сообщила, что новые автомобили производителя японской сборки с гарантией теперь можно купить в дилерских салонах России благодаря параллельному импорту.

Представители другой японской автомобильной компании Mazda сообщили, что российское отделение корпорации вновь запустило поставки некоторых моделей в страну через своих партнеров. На данный момент можно приобрести две модели — Mazda CX-5 и Mazda CX-50. Они уже начали поступать в дилерские салоны.

Автомобильный производитель Kia обновил уже намеченную стратегию продаж на 2025 год и добавил в нее Россию. Однако автоэксперт Игорь Моржаретто отметил, что это не означает возвращения бренда в страну.