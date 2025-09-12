Hyundai и Kia возглавили рейтинг самых угоняемых машин в РФ в 2025 году

За первые 8 месяцев 2025 года в России зафиксировано увеличение числа автоугонов на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Исследование, проведенное "Страховым домом ВСК", выявило, что наиболее часто угоняются машины марок Hyundai и Kia. На них приходится 17% всех краж.

На втором месте расположились автомобили Lexus, на которые приходится 14% случаев. Далее следуют Lada с долей угонов в 11%. Четвертое место делят Toyota и Mitsubishi - по 8% от общего числа краж. Замыкает пятерку Mercedes-Benz с долей в 5,7%.

В модельном рейтинге самым угоняемым стал внедорожник Lexus LX, который привлек внимание преступников в 8% случаев. Доля китайских автомобилей в структуре автомобильных краж увеличилась до 8,5%, что значительно выше, чем в прошлом году (3%). Наиболее часто угоняются Chery и Lixiang, на каждую из этих марок приходится около 3% страховых случаев.

Кроме того, произошли изменения в географии угонов. Если в 2024 году лидирующие позиции занимали Москва и Дагестан, то в 2025 году наибольшее количество страховых событий зафиксировано в Москве (28%), Санкт-Петербурге (20%) и Краснодарском крае (11%). Другие регионы, включая Дагестан, Татарстан, Кемеровскую, Ростовскую, Брянскую, Рязанскую, Тверскую и Ярославскую области, а также Хабаровский край, составляют около 2,8% от общего количества угонов.

Эксперты отмечают, что 34% угонов происходят в промежуток времени с 7:00 до 11:00 утра, а еще 26% случаев фиксируются в ночное время с полуночи до 6:00 утра.

