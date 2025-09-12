В продаже появился универсал «Жигули» стоимостью 6 000 000 рублей

Автомобиль прошёл полную реставрацию, притом мастера соблюли максимальную историческую достоверность. В частности, 64-сильный двигатель объёмом 1,2 литра, оригинальный, но тщательно восстановленный. Цена шокирует, поэтому продавец просит не беспокоиться блогеров, финансово неподготовленных и прочих непонимающих.

Заявленный пробег составляет 10 тысяч километров, отмечает 110 KM.RU. Также автор объявления отмечает, что сейчас распродаёт личную коллекцию автораритетов, и в продаже имеется много ранних «Жигулей», притом — из первых партий.

Что касается универсала ВАЗ-2102, то это редкий автомобиль, так как большая часть тиража была уничтожена жёсткой эксплуатацией: в 1990-е такие машины охотно скупали рыночные торговцы, чтобы возить овощи, фрукты и другие товары.

В кузове «универсал» советские Lada выпускались достаточно долго — с 1971 по 1986 годы, а общий тираж составил немалые 670 тысяч экземпляров. Но до наших дней сумели дожить лишь считанные единицы, а ранних экземпляров вообще практически нет.

Кстати, 7 сентября 1970 года советскому автомобилю ВАЗ было присвоено название «Жигули» — имя, ставшее символом целой эпохи отечественного автопрома. В честь 55-летия «Жигулей» эксперты подготовили подборку интересных Lada.