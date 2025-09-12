Как незаконно ввозились мотоциклы и квадроциклы

Нелегальная продукция ввозится через мессенджеры, минуя таможенные процедуры и уплату налогов. Электронные паспорта транспортных средств (ЭПТС) не оформляются, а налоги уплачиваются через карты физических лиц или криптовалюту.

Особенно популярны электромотоциклы и скутеры, которые часто продаются с заниженной мощностью. Это позволяет обходить требования о водительских правах или категории. В ФТС предупреждают, что такая техника может быть некачественной и опасной.

За последние восемь месяцев таможенные проверки выявили около 4 тысяч единиц незаконно ввезённых транспортных средств. Среди них мотоциклы, квадроциклы, буксировщики, снегоуборочные машины, снегоходы и другие.

Центральная акцизная таможня обнаружила более 3,4 тысячи нарушений после проверок одной компании и связанных с ней лиц. Название компании не разглашается.