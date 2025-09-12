Chery реализовала первый автомобиль нового глобального суббренда iCaur

Компания Chery успешно реализовала первый автомобиль нового глобального суббренда iCaur, о чем стало известно из сообщения Telegram-канала "Китайские автомобили". Дебютной моделью стал электрический кроссовер iCaur 03, который приобрел в Малайзии один из наиболее известных коллекционеров автомобилей Юго-Восточной Азии Чин Жин Пинг.

Примечательно, что первый в мире дилерский центр iCaur также располагается в этой стране. Торжественное открытие данного автосалона состоялось 27 августа, что ознаменовало собой важный этап в экспансии нового бренда на глобальном рынке.

Ранее стало известно, что новый суббренд Chery появится в России в 2026 году. Он уже получил одобрение заявки на регистрацию торгового наименования в ФИПС.