В Белоруссии электрокар Geely EX5 стоит на уровне Lada Vesta SW Cross

Белорусам предлагают выбор: универсал Lada Vesta или большой кроссовер Geely
Минувшей весной белорусский автозавод Belgee начал выпуск электрического кроссовера Geely EX5. Это довольно крупный автомобиль: длина — 4615 мм, ширина — 1901 мм, высота — 1670 мм, а размер колёсной базы — 2750 мм. Модель оснащается единственным электромотором отдачей 218 л.с., что вращает передние колёса.
Как стало известно редакции Quto, приобрести электрический кроссовер Geely EX5 белорусской сборки наши соседи могут по цене 73 900 BYN, что равнозначно 2 040 000 ₽. Для сравнения, в России автомобиль китайской сборки стоит 4 099 990 ₽.
Между тем, имея сопоставимую сумму, жители республики имеют возможность купить Lada Vesta SW Cross: со 122-сильным 1,8-литровым мотором, вариатором и в топовой комплектации Techno доступна за 67 420 BYN — это 1 860 000 ₽.
Между тем, в Белоруссии рухнули цены на новые бензиновые Geely: например, Coolray реально приобрести за 2 000 000 ₽. Специальное предложение будет действовать до конца этого года.