В Белоруссии электрокар Geely EX5 стоит на уровне Lada Vesta SW Cross

Минувшей весной белорусский автозавод Belgee начал выпуск электрического кроссовера Geely EX5. Это довольно крупный автомобиль: длина — 4615 мм, ширина — 1901 мм, высота — 1670 мм, а размер колёсной базы — 2750 мм. Модель оснащается единственным электромотором отдачей 218 л.с., что вращает передние колёса.

© Quto.ru

Как стало известно редакции Quto, приобрести электрический кроссовер Geely EX5 белорусской сборки наши соседи могут по цене 73 900 BYN, что равнозначно 2 040 000 ₽. Для сравнения, в России автомобиль китайской сборки стоит 4 099 990 ₽.

Между тем, имея сопоставимую сумму, жители республики имеют возможность купить Lada Vesta SW Cross: со 122-сильным 1,8-литровым мотором, вариатором и в топовой комплектации Techno доступна за 67 420 BYN — это 1 860 000 ₽.

Между тем, в Белоруссии рухнули цены на новые бензиновые Geely: например, Coolray реально приобрести за 2 000 000 ₽. Специальное предложение будет действовать до конца этого года.