Уникальный родстер BMW Z8 от тюнинг-ателье Alpina пустят с молотка в США

На онлайн-аукционе Bring a Trailer в США развернулась борьба за редкий экземпляр Alpina Roadster V8. Этот автомобиль представляет собой модифицированную версию культового родстера BMW Z8, доработанную придворным ателье Alpina из города Бухлоэ. Машина была выпущена в ограниченном количестве - всего 555 единиц.

За гран-турер 2003 года, находящийся в идеальном состоянии и с пробегом всего 50 тысяч километров, просят 185 тысяч долларов.

BMW Z8 кисти именитых дизайнеров 20-го века Криса Бэнгла и Хенрика Фискера был данью уважения легендарному BMW 507. Этот полностью алюминиевый спорткар оборудовался двумя типами крыши и оснащался 400-сильный V-образным 8-цилиндровым двигателем с индексом S62, позаимствованным у седана BMW M5 E39.

В ателье Alpina родстер превращали из спортивного автомобиля в комфортабельный гранд-турер. Штатную шестиступенчатую механическую коробку передач заменяли на 5-ступенчатую автоматическую Switch-Tronic, а двигатель - на переработанный 4,8-литровый V8 от модели Alpina B10 в кузове E39 - M62B48. Вместо стандартных для родстера 400 лошадиных сил он выдавал 381, но крутящий момент увеличивался с 500 до 520 Нм.

Из 555 собранных экземпляров Alpina Roadster V8 444 были проданы в Америке, 6 - в Канаде и еще 105 разошлись по разным странам мира. Представленный на аукционе образец имеет порядковый номер 471 и, помимо черной кожи в салоне, оснащен CD-чейнджером, аудиосистемой Harman Kardon, навигацией и круиз-контролем.

